Нынешние поставки оружия из США в Украину еще не являются ленд-лизом, – Маркарова

Украина продолжит получать оружие из США для отпора российским захватчикам. Однако эти поставки – это не в рамках ленд-лиза.

Все оружие, которое сейчас получает Украина от Соединенных Штатов, является грантовым. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила госпожа Украины в США Оксана Маркарова, сообщает 24 канал.

В то же время США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России, – Байден

"Все то оружие, которое мы получаем сейчас, – это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США", – заявила Оксана Маркарова.

Пока Украина получает оружие от США по двум программам USAID и FMF. За ними Соединенные Штаты покупают вооружение и передают его Украине.

По ее словам, ленд-лиз это четвертый инструмент, который мы можем задействовать. И пока над его реализацией активно работают украинские власти. Ведь по условиям ленд-лиза Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.

Лэнд-лиз от США

Сенат США 7 апреля одобрил законопроект о поставках вооружений Украине по программе ленд-лиза. Он применялся во времена Второй мировой войны, в рамках которой США по упрощенной процедуре поставляли союзникам вооружение, продовольствие, нефть и другие необходимые товары для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны – сентября 1945 года.

Палата представителей Конгресса США 28 апреля подавляющим большинством голосов приняла законопроект.

9 мая президент США Джо Байден утвердил закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине, который позволит задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Теперь США смогут в течение двух лет поставлять оружие и другую помощь Киеву быстрее и без стандартных бюрократических процедур.

Что именно будет поставляться Украине в рамках ленд-лиза, в законе не указано. В любом случае, объем военной поддержки со стороны США значительно увеличится.

Следует добавить, что после этого американский президент подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. Им предусмотрено выделение почти 40 миллиардов долларов экстренной помощи украинскому народу и глобальной демократии. При этом Джо Байден просил 33 миллиарда долларов, но Сенат решил увеличить эту сумму до 40 миллиардов долларов.

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