Мстят России: в NYT рассказали о добровольцах ВСУ из бывших советских республик

Тысячи добровольцев из разных уголков мира воюют за Украину в войне, начатой Россией. Многие из них – жители постсоветского пространства.

У них есть собственная длительная история противостояния стране-агрессорке и ее президенту Владимиру Путину. В The New York Times рассказали, кто эти люди.

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Чеченцы, белорусы, грузины и россияне: кто воюет бок о бок с Украиной

Украинские военные командующие утверждают, что солдат в войне им хватает. В то же время, они очень положительно относятся к тысячам добровольцев из других стран, которые борются с Украиной против российского террора.

Чеченцы, грузины, крымские татары, белорусы и другие представители входивших в состав бывшего СССР стран, поддерживают украинцев. Большинство из них мотивированы историческими образами и имеют собственные счета с диктатурой Путина и его приспешниками.

Чеченцы искренне помогают Украине в борьбе с оккупантом

Чеченцы хорошо понимают украинцев, ведь тоже долго боролись за свой суверенитет. В частности, заместителем командира чеченского батальона является Муслим Мадиев – ветеран двух войн в Чечне против российского гнета.

Он был соратником Джохара Дудаева, бывшего советского генерала, возглавившего Чечню в ее попытке получить независимость от России в 1990-х годах. С 2016 года Мадиев проживает в Украине из-за изгнания с Родины.

Мы видели, что происходит. Украине хватает людей, но мы должны присоединиться и быть частью этой войны,

– говорит Муслим Мадиев.

Цель чеченцев гораздо глубже, чем просто отомстить России. Они стремятся обрести независимость и помочь ее получить тем народам, которые до сих пор терроризирует и держит при себе Россия.

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Белорусы, кавказцы и крымские татары также воюют за суверенитет Украины

Многие белорусы, которые не собираются мириться с незаконным захватом власти самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сегодня вступили в ряды Интернационального легиона.

Их участие в войне может быть полезно для Украины, но это также потенциально взрывоопасный вопрос для киевской власти, поскольку большинство из них имеют долгосрочные политические амбиции вернуться домой и свергнуть российское и белорусское правительства, – пишут в NYT.

Граждане Грузии также сражаются с Украиной против агрессии россиян. Еще в далеком 2008 году они почувствовали на себе всю суть "русского мира" и знают, что кроме разрухи и горя он ничего больше не несет.

Также в ВСУ немало крымских татар. В 2014 году они потеряли дома из-за агрессии России. Заметим, что это не первый раз крымскотатарский народ страдает тиранией – в 1940-х годах советская власть насильственно депортировала на территорию России жителей полуострова.

Российский добровольческий полк, борющийся против режима Путина

Лидеры этнических формирований, воюющих на стороне Украины, утверждают, что столкнулись с определенными трудностями. В частности, жалуются на отсутствие поддержки со стороны украинской власти.

Например, глава российского полка, ультраправый националист с позывным "Белый Рекс" говорит, что столкнулся с многими препятствиями при формировании отряда после вторжения оккупантов в Украину. Он и его собратья уже несколько лет живут в Украине.

Однако сначала к их добровольческой инициативе относились враждебно. Руководство опасалось диверсий.

Нас держали под прицелом. У нас было много смешных и не очень встреч, но я твердо решил иметь этот полк,

– сказал "Белый Рекс".

Немного погодя российский полк нашел поддержку среди украинцев. Сейчас они действуют в тылу россиян и выполняют разведывательные и диверсионные миссии украинской армии.

Бойцы батальона "Туран" уничтожают режим Путина

В начале полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Следовательно, за Украину имеют право воевать иностранцы.

В конце осени появилась информация о новом батальон тюркских народов "Туран". Его руководители подчеркнули, что планируют уничтожать режим российского диктатора и его прихвостня – главу Чечни Рамзана Кадырова.

Они пригрозили российским оккупантам, что будут "кошмарить их изнутри и снаружи". Сейчас они борются бок о бок с украинцами и помогают приблизить Победу нашего государства.