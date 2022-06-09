Нытье и поиски "зрады" в условиях этой войны не работают

Я так погляжу, у многих все, прошел испуг, но начало казаться, что им уже на голову не прилетит ничего кроме, возможно, дальнобойных ракет и уже пора по привычке, начать искать "зраду". Потому что ракета будет или нет, то под большим вопросом, а хайп наше все. Потому что "зрада" лучше продается и конвертируется.

Ну, давайте тогда о "зраде" поговорим. Только не ради хайпа, а о реальном положении вещей.

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Очень "зрада"

Полномасштабное вторжение идет уже более ста дней. Ни один военный, знакомый с ситуацией, не даст вам ответа, что нас ждет через 3 – 4 воскресенья и больше. Никто. Никто не даст гарантии на то, где и как мы будем воевать через два месяца.

Если кто-то скажет другое, то или болван, или лжет. Потому что у нас сейчас все очень просто. Даже не так. У нас все очень "зрада". При чем неважно по чьей вине, понимаете? Это ничего не изменит. И не решает. Есть как есть. И с этим, что есть, нам как-то нужно побеждать.

Да, конечно, Бог любит Украину и Бог поможет Украине. Но нет у Бога инструментов, кроме нас. Нет у Бога рук, кроме наших. Нет у Бога посланников на земле кроме тех, кто среди нас. И нет у него защитников и оружия для Украины, кроме тех, кто носит Украинский пиксель. Нет у нас других условий, кроме тех, которые есть сейчас. И не будет. До самой победы. И лучших условий тоже не будет. Просто посмотрите вокруг.

У нас ничего нет

У нас нет экономики. Нет тяжелой промышленности. Нет металлургии. Нет химической промышленности. У нас нет портов. Нет авиасообщения. У нас даже аграрный сектор, что на нашей территории, несет потери боевые. Десятками сельхозтехника подрывается на минах и неразорванных боеприпасах. У нас изрезаны все логистические цепи. У нас проблемы с сырьем и его доставкой для любого производства.

А еще у нас уже никогда не будет 23 февраля 2022, кто бы и как его ни ожидал. И мы полностью зависимы от союзников. Поэтому мы должны быть тем, чем они хотят нас видеть. И в этом нет никакого унижения.

Важно Задача одна – максимизировать финансовые потоки в Украине

Мы, страна, которая борется за свое существование. И сами мы не вытаскиваем эту войну. Вот и все. У нас куча людей уехала из страны. Молодые работоспособные женщины и дети. Женщины, которые могут работать. Дети, которые через три месяца уже будут щебетать на языке окружения. У нас нет денег. Совершенно. У нас нет военной техники. У нас нет оружия. Нам даже пулеметы и патроны дают союзники. У нас ничего нет.

Что с этим делать?

А ничего не делать. Ибо от нас это не зависит. Сжать зубы и пахать с полной отдачей на победу. Потому что сейчас мы решаем только одну задачу. Из двух вариантов. Или победить. Или проиграть. Каждый выбирает себе. Нам нужно только драться. Каждый на своем месте. Мы живем за счет того, что нам дает мировое сообщество. А дает нам потому, что мы сражаемся с гораздо более сильным врагом имея ограниченные ресурсы. Потому что мы для них, как кино о 300 спартанцах, только в реальной жизни.

Потому что каждый Борис Джонсон может сказать: Украина сегодня делает то, что делала наша нация во время второй мировой. Так это работает. Потому что каждый британец ассоциирует сейчас нас со своими предками. Каждый поддерживающий нас американец ассоциирует нас со своими дедами, которые через океан поехали на войну со злом. Ибо им всем, сейчас, мы напомнили, как это было и показали, как это может и должно быть.

Ибо нитей обрадованных им не нужно. У них этого добра хватает. Там из Сирии и Афганистана уже показали, как не нужно делать. Им нужна мотивация. Им нужна причастность к борьбе. Им нужно осознание, что они своими деньгами помогают современным супергероям из мира марвела биться со злом.

Хотят американцы видеть нас монолитом? Мы должны быть монолитом. Хотят британцы видеть нас берсерками, мы должны быть ими. Хочет Польша и Чехия видеть нас оружием мести, мы должны быть этим оружием. Потому что мы на 100% зависим сейчас от них.

Нервы сдают – помощь ВСУ

И не важно, кто здесь у нас у власти сейчас. Потому что нет другой власти. И не будет до конца войны. И все это понимают. И Байден и Джонсон и все остальные.

И сея сейчас предательство по ВСУ можно решить краткосрочные вопросы среди своего окружения и аудитории, но просить войну. Ибо предательство точит постепенно и незаметно.

Миру не нужно наше единство вокруг политической власти. Им плевать на это. Им нужно единство вокруг ВСУ, вокруг отпора и вокруг работы на победу. Власть мы себе выберем, какую сами пожелаем и на которую у нас хватит ума. Но это будет потом.

Хотите контролировать власть? Контролируйте. Но не нужно хайповать на ВСУ. Потому что это не АТО. Не ООС. Это то, чего мы еще не видели и не отдаем себе отчет во всех последствиях.

За 100 дней вторжения руководство армии не дало никакого повода сомневаться в своем профессионализме и компетентности. Но никто не может постичь необъятное. Если что-то не так работает или делается – помоги сделать лучше. Сделай лучше. Предлагай лучше. Но не ной.

Все спекуляции вокруг руководства обороны страны, это работа на врага. Есть только сегодня. Даже завтра может не быть. Но если завтра будет, то может быть только при условии, что мы поборем врага. А это мы можем сделать только при условии, что поборем в себе любовь к измене и нытью. Ибо ни одно, ни другое сейчас не работает. Только вредит.

Нервы сдают? Помоги ВСУ. Очень сильно сдают? Очень сильно помоги. Всё просто. Либо устоим, либо погибнем.

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