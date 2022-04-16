О боях, сдерживании врага и нуждах: Залужный поговорил с начальником Генштаба США Милли
Источник:фейсбук Валерия Залужного
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом главнокомандующий ВСУ написал на своей фейсбук-странице.
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Залужный побеседовал с начальником Генштаба США
Валерий Залужный обсудил с Милли сложную ситуацию с безопасностью, например, ведение тяжелых боев на рубеже Харьков – Изюм, сдерживание наступления на Донбассе, катастрофическую ситуацию вокруг Мариуполя. Также говорили и о ракетных обстрелах по всей территории Украины.
Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии,
– заметил Залужный.
Во время разговора начальник украинского Генштаба также отметил потребности Вооруженных Сил для усиления оборонных возможностей.
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