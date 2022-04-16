Про це головнокомандувач ЗСУ написав на своїй фейсбук-сторінці.

Головне Застереження Зеленського про ядерну зброю, 20 тисяч мертвих окупантів: основне за 51 день війни

Залужний поговорив з начальником Генштабу США

Валерій Залужний обговорив з Міллі складну безпекову ситуацію, як-от ведення важких боїв на рубежі Харків – Ізюм, стримування наступу на Донбасі, катастрофічну ситуацію довкола Маріуполя. Також говорили й про ракетні обстріли по всій території України.

Подякував генералу Міллі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії,

– зауважив Залужний.

Під час розмови начальник українського Генштабу також наголосив на потребах Збройних Сил для посилення оборонних спроможностей.

Може зацікавити – ЗСУ 15-й раз успішно вдарили по Чорнобаївці: дивіться відео