Подоляк назвал главные потребности Украины, которые озвучат на "Рамштайне"

На девятом заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" могут обсудить вопрос, что именно нужно Украине для эффективного противодействия России.

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие решения ожидают от нового "Рамштайна"

"Рамштайн" – это такой аналитический центр, где все могут обсудить наступающий этап войны. Сегодня у нас этап войны о перехвате инициативы прежде всего,

– сказал Подоляк.

Он отметил, что Россия накопила свой окончательный ресурс, речь идет о многих мобилизованных. По мнению Подоляка, они не столь подготовлены, как те, которые сначала заходили на территорию Украины, но между тем их очень много.

"Вторая составляющая – это бронетехника, которую Россия нам подогнала, сколько могла найти. Третья составляющая – артиллерия, которую тоже Россия подогнала отовсюду. Поэтому на "Рамштайне" будет проговариваться, что нам нужно для того, чтобы эффективно противодействовать всему этому", – подчеркнул. Подоляк.

По словам Подоляка, Украине необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также штурмовая и истребительная авиация. Все это, по его словам, будет обсуждено на встрече.

Могут обсудить решение о предоставлении Украине самолетов

Вероятно, на этом заседании объявят решение о предоставлении Украине самолетов. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Харук.

В ходе встречи "Рамштайн-9" союзники могут только согласовать определенные детали и официально объявить свою позицию. "Есть очень высокая вероятность, что решение по самолетам для Украины будет положительным", – отметил Харук.

Военный эксперт считает, что наиболее реалистичным вариантом для Украины станут истребители F-16.

Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланирована на вторник, 14 февраля. Ожидается, что страны-партнеры объявят о количестве танков для Украины и сроках их предоставления.