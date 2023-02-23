Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Американский лидер подчеркнул, что демократия никогда не покинет Украину.

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Еще год назад мир готовился к тому, что Киев упадет, а в своей речи Джо Байден сказал: "я только что побывал в Киеве. И я вам скажу – Киев стоит. Киев свободен".

Это он прямо, стоя у нас, в сердце Украины, говорит субъекту, по фамилии Политический Мертвец, мол, "смотри здесь будет демократия, есть, была и будет, а ты проиграешь в любом случае, и мы тебя привлечем к ответственности",

– добавил Подоляк.

Путин ответит за все содеянное

Подоляк отметил еще одну мощную фразу американского лидера, произнесенную в Варшаве. Байден сказал, что из Украины никогда не уйдет демократия, и Украина всегда будет свободной.

Выступление Джо Байдена четко дало понять Путину, что тот наконец-то окажется перед судом и ему придется объяснять, с каким Западом он воюет, убивая гражданское население Украины, ему придется объяснять "кто он и что он такое", подчеркнул Подоляк.

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Главные тезисы из выступления Джо Байдена