Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Американский лидер подчеркнул, что демократия никогда не покинет Украину.
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Еще год назад мир готовился к тому, что Киев упадет, а в своей речи Джо Байден сказал: "я только что побывал в Киеве. И я вам скажу – Киев стоит. Киев свободен".
Это он прямо, стоя у нас, в сердце Украины, говорит субъекту, по фамилии Политический Мертвец, мол, "смотри здесь будет демократия, есть, была и будет, а ты проиграешь в любом случае, и мы тебя привлечем к ответственности",
– добавил Подоляк.
Путин ответит за все содеянное
Подоляк отметил еще одну мощную фразу американского лидера, произнесенную в Варшаве. Байден сказал, что из Украины никогда не уйдет демократия, и Украина всегда будет свободной.
Выступление Джо Байдена четко дало понять Путину, что тот наконец-то окажется перед судом и ему придется объяснять, с каким Западом он воюет, убивая гражданское население Украины, ему придется объяснять "кто он и что он такое", подчеркнул Подоляк.
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Главные тезисы из выступления Джо Байдена
- Президент США подчеркнул, что за эту войну ответственна Россия. Кремль продолжает совершать военные преступления против человечности по-прежнему.
- Джо Байден анонсировал новые ограничения против России. По словам лидера США, новые санкции против России будут введены в годовщину ее вторжения в Украину.
- По словам американского президента, именно Путин решил развязать эту войну. Несколько раз Генассамблея ООН осуждала российскую агрессию в Украине. США и партнеры не собираются контролировать или захватывать Россию, подчеркнул Байден. Путин может остановить войну, если захочет. В то же время, если Украина перестанет бороться – она исчезнет с карты.
- Сейчас США и партнеры активно работают над тем, чтобы Украине было чем себя защищать. Лидер США объяснил, что необходимо предоставлять как можно больше ПВО, танков, бронированных машин и другой важной для боевых действий техники.