Про це 24 Каналу розповів Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Американський лідер наголосив, що демократія ніколи не покине Україну.

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Ще рік тому світ готувався до того, що Київ впаде, а у своїй промові Джо Байден сказав: "я щойно побував в Києві. І я вам скажу – Київ стоїть. Київ вільний”.

Це він прямо, стоячи в нас, в серці України, говорить суб'єкту, на прізвище Політичний Мрець, мовляв, "дивись тут буде демократія, є, була і буде, а ти програєш у будь-якому випадку, і ми тебе притягнемо до відповідальності",

– додав Подоляк.

Путін відповість за все скоєне

Подоляк зауважив ще одну потужну фразу американського лідера, яку той виголосив у Варшаві. Байден сказав, що з України ніколи не піде демократія і Україна завжди буде вільною.

Виступ Джо Байдена чітко дав зрозуміти Путіну, що той врешті опиниться перед судом і йому доведеться пояснювати, з яким Заходом він воює, вбиваючи цивільне населення України, йому доведеться пояснювати "хто він і що він таке", наголосив Подоляк.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Головні тези з виступу Джо Байдена