Про це 24 Каналу розповів Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Американський лідер наголосив, що демократія ніколи не покине Україну.
Дивіться також Байден "розчавив" Путіна, приїздом у Київ він показав, хто є хто, – Яковенко
Ще рік тому світ готувався до того, що Київ впаде, а у своїй промові Джо Байден сказав: "я щойно побував в Києві. І я вам скажу – Київ стоїть. Київ вільний”.
Це він прямо, стоячи в нас, в серці України, говорить суб'єкту, на прізвище Політичний Мрець, мовляв, "дивись тут буде демократія, є, була і буде, а ти програєш у будь-якому випадку, і ми тебе притягнемо до відповідальності",
– додав Подоляк.
Путін відповість за все скоєне
Подоляк зауважив ще одну потужну фразу американського лідера, яку той виголосив у Варшаві. Байден сказав, що з України ніколи не піде демократія і Україна завжди буде вільною.
Виступ Джо Байдена чітко дав зрозуміти Путіну, що той врешті опиниться перед судом і йому доведеться пояснювати, з яким Заходом він воює, вбиваючи цивільне населення України, йому доведеться пояснювати "хто він і що він таке", наголосив Подоляк.
Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео
Головні тези з виступу Джо Байдена
- Президент США наголосив, що за цю війну відповідальна Росія. Кремль продовжує вчиняти воєнні злочини проти людяності, як і раніше.
- Джо Байден анонсував нові обмеження проти Росії. За словами лідера США, нові санкції проти Росії будуть запроваджені до роковин її вторгнення в Україну.
- За словами американського президента, саме Путін вирішив розв'язати цю війну. Декілька разів Генасамблея ООН засуджувала російську агресію в Україні. США та партнери не збираються контролювати чи захоплювати Росію, наголосив Байден. Путін може зупинити цю війну, якщо захоче. Водночас якщо Україна припинить боротися – вона зникне з мапи.
- Зараз США і партнери активно працюють над тим, щоб Україна мала чим себе захищати. Лідер США пояснив, що необхідно надавати якомога більше ППО, танків, броньованих машин та іншої важливої для бойових дій техніки.