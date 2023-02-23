Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Виступ Путіна перед федеральними зборами став справжнім крахом на фоні приїзду Джозефа Байдена до Києва і його промови.

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"Байден розчавив Путіна, бо він приїхав до Києва і цим просто обнулив у весь виступ Путіна, тому що це вчинок. Було наочно видно, хто є хто", – наголосив Яковенко.

Байден промовою принизив Путіна

Опозиціонер згадав вигадану Сєргєєм Лавровим історію, мовляв, Байден попросив дозволу у Путіна приїхати, і той йому дозволив. Певно, Путін тепер в Росії дає дозвіл і на схід сонця, іронічно зауважив Яковенко.

Після того як Путін виступив, Байден ще зверху накрив кришкою цей виступ,

– додав мовець.

Байден говорив без папірця і перед живою аудиторією. Байден – це політик на відміну від Путіна, адже останній потрапив до влади випадково і не був готовий до виконання функцій глави держави, підкреслив Яковенко. Він зауважив, що кремлівський диктатор не вміє говорити перед аудиторію, адже спочатку він був злочинцем, а згодом кгб-шником.

Яковенко про виступи Путіна та Байдена: дивитись відео

Байден та Зеленський "масштабувалися"

Опозиціонер припустив, що з Росії за кордон виїхали провідні спічрайтери, тому теперішні тексти Путіну пишуть погано, навіть цитувати з них нема чого.

Натомість, за словами Яковенка, Байден через цей історичний виклик виріс як політик, "масштабувався". У Польщі світ побачив людину, яка дійсно взмозі виконувати місію боротьби зі всесвітнім злом. Це ж відбулося і з Володимиром Зеленським.

Зеленський виявився достойним масштабів своєї країни, тобто він теж дуже виріс у розмірах. А в Байдена є шанс увійти в історію як одному з дуже достойних президентів США,

– резюмував Яковенко.

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