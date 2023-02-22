Керівник Укрзалізниці Олександр Камишин під час виступу на CNN This Morning зазначив, що президент США провів в Україні 24 години, 20 із яких — на українській залізниці.

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Камишин зазначив, що він не нервував, а був зосереджений і рішучий до моменту, коли Байден залишив кордон України. Він додав, що це була складна місія, яка включала тісне співробітництво з:

посольством США в Україні,

урядом США,

Міністерством інфраструктури України.

Росіяни обіцяли взяти Київ. І на 362 день війни президент Байден з'являється у Києві та гуляє з моїм президентом Зеленським. Тож це справді історичні моменти. Ми були щасливі, привілей та честь бути офіційним перевізником президента Байдена, тому ми назвали наш поїзд Rail Force One,

– сказав Камишин.

Візит Байдена в Україну: головне

20 лютого президент США Джо Байден розпочав свій візит до Європи з несподіваної та символічної поїздки до Києва.

Його чекали у Польщі, проте Байден з'явився у столиці України – це був його перший візит до України після вторгнення Росії.

А вже 21 лютого президент США Джозеф Байден виступив у Варшаві з потужною промовою. Під час свого виступу він послав важливі меседжі партнерам по НАТО, а також Росії.

Додамо, що 21 лютого президент Росії Владімір Путін виступив з посланням до Федеральних зборів. Диктатор переважно говорив про війну в Україні. Водночас ядерний шантаж Путіна виглядає, скоріш за все, як блеф. Тому що навіть на тих ютуб-каналах чітко усвідомлюють, чим закінчиться використання навіть найпростішого, примітивного ядерного снаряда.