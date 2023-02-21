В ефірі 24 каналу політолог Олександр Антонюк зазначив, що служба безпеки Росії виловила декілька ютуб-каналів, які починають говорити раціональні речі. За ті тези вони вже б мали бути у покарані, адже за це передбачене ув'язнення.

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Політолог розповів, що ФСБ по суті є правонаступником КГБ, яке не щезало з влади після розвалу Радянського союзу. Включно з кадровим резервом, адже Путін з їх середовища.

Вони вже принаймні на рівні своїх інституційних систем моделювань розуміють, що війну програють. Розуміють, що наступний виклик – це смута в Росії. Їм буде надзвичайно важлива стратегічна задача зберегти Росію в тих обʼємах, в яких вони були принаймні до 2014 року,

– розповів Олександр Антонюк.

Крім того, він акцентував, що ядерний шантаж Путіна виглядає, скоріш за все, як блеф. Тому що навіть на тих ютуб-каналах чітко усвідомлюють, чим закінчиться використання навіть найпростішого, примітивного ядерного снаряда.

"Я для себе роблю вже певні прогнози припущення, що цей рік для Путіна не те що вже задався невдало, – він стає початком його фіналу", – припустив Антонюк.

Дивіться повне відео з політологом Олександром Антонюком на ютубі 24 каналу:

За його словами, в цілому ми бачимо, що "машинка" видихується. А приїзд Байдена це серйозний удар під дих. Ще рік назад, більшість країн демократичного складу поспіхом згортали свої дипломатичні місії, посольства та залишали територію України. Сьогодні президент США спокійно приїжджає до Києва, зустрічається з президентом України, гуляє вулицями.

На думку політолога, ми бачимо, наскільки сьогодні західні країни, включно з Ізраїлем, починають доходити до того, що демократичні країни повинні бути коаліцією. Адже від війни в Україні залежить, чи буде третя світова, чи ні. Від нашого успіху буде залежати глобальний розвиток цілого світу.

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