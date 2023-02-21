Вбивць нагороджено "за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях з захисту Вітчизни і держінтересів". Про це йдеться в указі, передає 24 Канал.
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Путін нагороджує вбивць
"Присвоїти 53 зенітній ракетній бригаді почесне найменування "гвардійська" і надалі іменувати її: 53 гвардійська зенітна ракетна бригада", – йдеться в указі диктатора.
Указ диктатора / Фото з росЗМІ
Нагадаємо, що згідно з висновками міжнародної слідчої групи, рейс MH17 збили у липні 2014 року із зенітного комплексу "Бук" із території, підконтрольної бойовикам "ДНР".
Головне про катастрофу
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року поблизу окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва.
- Під час катастрофи загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.
- Окружний суд Гааги під час зачитування вироку у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 заявив, що так звана "ДНР" була контрольованою Росією як мінімум з травня 2014 року.
- Також у Нідерландах зазначили, що Росія постачала зброю самопроголошеній республіці. Там стверджують, що бойовики "ДНР" мали російське громадянство та були причетні до збройних сил Кремля.
- Суддя констатував, що пасажирський літак MH17 збили із ЗРК "Бук" з території окупованого Росією Первомайського.