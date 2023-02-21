Вбивць нагороджено "за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях з захисту Вітчизни і держінтересів". Про це йдеться в указі, передає 24 Канал.

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Путін нагороджує вбивць

"Присвоїти 53 зенітній ракетній бригаді почесне найменування "гвардійська" і надалі іменувати її: 53 гвардійська зенітна ракетна бригада", – йдеться в указі диктатора.



Указ диктатора / Фото з росЗМІ

Нагадаємо, що згідно з висновками міжнародної слідчої групи, рейс MH17 збили у липні 2014 року із зенітного комплексу "Бук" із території, підконтрольної бойовикам "ДНР".

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