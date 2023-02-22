Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, важливо розуміти, що цю промову Байден промовляв не для України, а більшою мірою для Європи, Росії і американців.

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Україна міцна як ніколи

Він зазначив, що у президента США була гарна, логічно вибудувана програмна промова.

Він розпочав з того, що рік тому вважали, що Україна не вистоїть. А вона вистояла і сьогодні міцна як ніколи. І своїм візитом в Київ – дуже несподіваним для багатьох – він це довів,

– зауважив політтехнолог.

За його словами, Європі Байден послав меседж, що 5-та стаття НАТО про колективний захист працює і буде працювати. І тут прямий натяк Путіну, що на країни Альянсу в жодному випадку не варто нападати.

Путін хотів когось налякати

Тизенгаузен звернув увагу, що Байден говорив про злочини проти людства армії Путіна. І далі він зауважив, що всі ті, хто причетний до цих злочинів, будуть покарані.

Це означає, навіть якщо буде ухвалено мирний договір і на якихось умовах Росія відповзе, то все одно ті, хто брав участь в організації цієї війни, військово-політичне керівництво, будуть відповідати перед законом,

– підкреслив він.

На його думку, промова президента США могла бути більш обтічною, але вона була дуже конкретною.

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"Особливо на тлі оголошення Путіна, що Росія призупиняє договір про нерозповсюдження ядерного озброєння. Цей договір передбачає, що країни-підписанти – Росія та США – скорочують свій ядерний арсенал до певної кількості одиниць. Але Путін навіть злякався вийти з цього договору – лише призупинив", – наголосив політтехнолог.

Він зазначив, що Путін просто натиснув на паузу і хотів когось налякати.

"А насправді він абсолютно нікого не налякав", – відзначив Борис Тизенгаузен.

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