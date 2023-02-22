Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, важно понимать, что эту речь Байден говорил не для Украины, а в большей степени для Европы, России и американцев.

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Украина крепка как никогда

Он отметил, что у президента США была хорошая, логически выстроенная программная речь.

Он начал с того, что год назад считали, что Украина не устоит. А она выстояла и сегодня крепка как никогда. И своим визитом в Киев – очень неожиданным для многих – он это доказал,

– заметил политтехнолог.

По его словам, Европе Байден послал месседж, что 5-я статья НАТО о коллективной защите работает и будет работать. И здесь прямой намек Путину, что на страны Альянса ни в коем случае не стоит нападать.

Путин хотел кого-то напугать

Тизенгаузен обратил внимание, что Байден говорил о преступлениях против человечества армии Путина. И далее он заметил, что все причастные к этим преступлениям будут наказаны.

Это значит, даже если будет принят мирный договор и на каких-то условиях Россия отползет, то все равно те, кто участвовал в организации этой войны, военно-политическое руководство будут отвечать перед законом,

– подчеркнул он.

По его мнению, речь президента США могла быть более обтекаемой, но она была очень конкретной.

Политтехнолог об очень конкретной речи Джозефа Байдена: смотрите видео

"Особенно на фоне объявления Путина, что Россия приостанавливает договор о нераспространении ядерного вооружения. Настоящий договор предусматривает, что страны-подписанты – Россия и США – сокращают свой ядерный арсенал до определенного количества единиц. Но Путин даже испугался выйти из этого договора – только приостановил" , – подчеркнул политтехнолог.

Он отметил, что Путин просто нажал на паузу и хотел кого-то напугать.

"А на самом деле он совершенно никого не испугал", – отметил Борис Тизенгаузен.

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