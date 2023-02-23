Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Выступление Путина перед федеральным собранием стало настоящим крахом на фоне приезда Джозефа Байдена в Киев и его речи.
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"Байден раздавил Путина, потому что он приехал в Киев и этим просто обнулил во все выступление Путина, потому что это поступок. Было наглядно видно, кто есть кто", – подчеркнул Яковенко.
Байден речью унизил Путина
Оппозиционер вспомнил вымышленную Сергеем Лавровым историю, мол, Байден попросил разрешения у Путина приехать, и тот ему разрешил. Видимо, Путин теперь в России дает разрешение и на восход солнца, иронически заметил Яковенко.
После того как Путин выступил, Байден еще сверху накрыл крышкой это выступление.
– добавил говорящий.
Байден говорил без бумажки и перед живой аудиторией. Байден – это политик в отличие от Путина, ведь последний попал к власти случайно и не был готов к выполнению функций главы государства, подчеркнул Яковенко. Он отметил, что кремлевский диктатор не умеет говорить перед аудиторией, ведь сначала он был преступником, а впоследствии кгб-шником.
Яковенко о выступлениях Путина и Байдена: смотреть видео
Байден и Зеленский "масштабовались"
Оппозиционер предположил, что из России за границу уехали ведущие спичрайтеры, поэтому нынешние тексты Путину пишут плохо, даже цитировать из них нечего.
В то же время, по словам Яковенко, Байден из-за этого исторического вызова вырос как политик, "масштабировался". В Польше мир увидел человека, который действительно способен выполнять миссию борьбы со всемирным злом. То же самое произошло и с Владимиром Зеленским.
Зеленский оказался достойным масштабов своей страны, то есть тоже очень вырос в размерах. А у Байдена есть шанс войти в историю как одному из очень достойных президентов США,
– резюмировал Яковенко.
О чем говорил Байден в речи: главное
- Президент США подчеркнул, что за эту войну ответственна Россия. Кремль продолжает совершать военные преступления против человечности по-прежнему.
- Также Байден объявил новые санкции против России, которые будут введены в годовщину ее вторжения в Украину.
- Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине миллионов дополнительной помощи. В частности, ВСУ получат еще больше артиллерийских боеприпасов.