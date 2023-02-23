Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Выступление Путина перед федеральным собранием стало настоящим крахом на фоне приезда Джозефа Байдена в Киев и его речи.

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"Байден раздавил Путина, потому что он приехал в Киев и этим просто обнулил во все выступление Путина, потому что это поступок. Было наглядно видно, кто есть кто", – подчеркнул Яковенко.

Байден речью унизил Путина

Оппозиционер вспомнил вымышленную Сергеем Лавровым историю, мол, Байден попросил разрешения у Путина приехать, и тот ему разрешил. Видимо, Путин теперь в России дает разрешение и на восход солнца, иронически заметил Яковенко.

После того как Путин выступил, Байден еще сверху накрыл крышкой это выступление.

– добавил говорящий.

Байден говорил без бумажки и перед живой аудиторией. Байден – это политик в отличие от Путина, ведь последний попал к власти случайно и не был готов к выполнению функций главы государства, подчеркнул Яковенко. Он отметил, что кремлевский диктатор не умеет говорить перед аудиторией, ведь сначала он был преступником, а впоследствии кгб-шником.

Яковенко о выступлениях Путина и Байдена: смотреть видео

Байден и Зеленский "масштабовались"

Оппозиционер предположил, что из России за границу уехали ведущие спичрайтеры, поэтому нынешние тексты Путину пишут плохо, даже цитировать из них нечего.

В то же время, по словам Яковенко, Байден из-за этого исторического вызова вырос как политик, "масштабировался". В Польше мир увидел человека, который действительно способен выполнять миссию борьбы со всемирным злом. То же самое произошло и с Владимиром Зеленским.

Зеленский оказался достойным масштабов своей страны, то есть тоже очень вырос в размерах. А у Байдена есть шанс войти в историю как одному из очень достойных президентов США,

– резюмировал Яковенко.

О чем говорил Байден в речи: главное