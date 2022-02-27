О чем сегодня могут быть переговоры с Россией

К вопросу о переговорах с Россией. Несмотря на временную утрату некоторых населенных пунктов, уверенность в победе Украины растет. Прежде всего – благодаря реакции на все происходящее наших людей: и военных и гражданских.

Огромные очереди в военкоматах, беспримерное мужество на фронтах, бизнес не считает денег для нужд защитников… Кто не вооружается, тот разливаете бутылки с "коктейлями" для оккупантов.

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Картошка стала народной

Эта война воистину стала народной. Съехавший с катушек Путлер вбил последний гвоздь в гроб своей империи. Это не просто война между Россией и Украиной, это, теперь уже и ментальное, освобождение от 350-летнего рабства в "немытой".

Мы уже слишком дорого заплатили за это. И этот процесс нужно довести до конца. Иначе мы не просто обесценим эти жертвы, – мы отстрочим эту войну еще и нашим детям.

Любое перемирие будет не концом войны, а подготовкой врага к еще более мощной атаке. Разве последние 8 лет не научили нас этому?! Именно поэтому, переговоры с РФ имеют право быть, но только с одним посылом: мы перестанем вас убивать если вы уйдете с нашей земли.

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О чем могут быть переговоры с Россией

Мы не хотим слез матерей, ни украинских, ни российских! Мы не диктуем как вам жить, кого любить, в какие блоки вступать и какому царьку целовать руки. Мы ничего не хотим от вас, кроме одного – от….битесь от нас! Живите своей жизнью и не учите жить нас! Перестаньте нас "любить" и за нас "переживать". Мы не хотим быть частью вашей орды! Уходите! И мы отпустим вас живыми. Иначе матери России будут плакать… Сегодня переговоры с Россией могут быть уже только об этом.

Даже если эта коричневая масса будет и дальше разливаться по нашей земле, даже если мы упадем… – это уже не наступление, это жижа, текущая к канализации. Враг уже сломлен, осталось только собраться с силами и разбить его!

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