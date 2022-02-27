Величезні черги у військкоматах, безприкладна мужність на фронтах, бізнес не рахує грошей для потреб захисників… Хто не озброюється, той розливаєте пляшки з коктейлями для окупантів.

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Картопля стала народною

Ця війна справді стала народною. Путлер, що з'їхав з котушок, вбив останній цвях у труну своєї імперії. Це не просто війна між Росією та Україною, це, тепер уже й ментальне, звільнення від 350-річного рабства у "немитій".

Ми вже надто дорого заплатили за це. І цей процес слід довести до кінця. Інакше ми не просто знецінимо ці жертви, – ми відстрочимо цю війну ще й нашим дітям.

Будь-яке перемир'я буде не кінцем війни, а підготовкою ворога до ще потужнішої атаки. Хіба останні 8 років не навчили нас цього? Саме тому, переговори з РФ мають право бути, але тільки з одним посилом: ми перестанемо вас вбивати, якщо ви підете з нашої землі.

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Про що можуть бути переговори з Росією

Ми не хочемо сліз матерів, ані українських, ані російських! Ми не диктуємо, як вам жити, кого любити, в які блоки вступати і якому царю цілувати руки. Ми нічого не хочемо від вас, крім одного – від...біться від нас! Живіть своїм життям і не вчіть нас жити! Перестаньте нас "любити" та за нас "переживати". Ми не хочемо бути частиною вашої орди! Ідіть! І ми відпустимо вас живими. Інакше матері Росії плакатимуть... Сьогодні переговори з Росією можуть бути вже лише про це.

Навіть якщо ця коричнева маса й надалі розливатиметься по нашій землі, навіть якщо ми впадемо… – це вже не наступ, це жижа, що тече до каналізації. Ворог уже зламаний, залишилося тільки зібратися з силами та розбити його!

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