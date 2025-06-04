Дипломат и историк Роман Бессмертный в эфире 24 Канала рассказал, что "меморандум" России является ультиматумом и механизмом оккупации Украины. В нем говорится о полном разоружении и, фактически, полной сдаче Украины России.

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О чем свидетельствуют заявления Кремля и "меморандум"

Этот документ даже приблизительно не похож на документ, предназначенный для ведения переговоров.

На самом деле это не переговоры, а механизм затягивания,

– сказал Роман Бессмертный.

Он добавил, что Россия постоянно поднимает планку и выдвигает ультиматумы. Она использует давление Вашингтона на Украину, чтобы разоружить ее.

"Я надеялся, что на этом уровне они уже отвергнут так называемые "первопричины" ультиматума Вашингтона и ультиматума Брюсселя – имею в виду НАТО. Но, однако, очевидно, в Москве заметили, что их отношения с Вашингтоном и Брюсселем обостряются, и поэтому, вероятно, это будет следующий этап", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что такая логика приведет к тому, что Украина, Брюссель и Вашингтон заявят о непродуктивности и контрпродуктивности действий российской стороны, а также о прекращении переговорного процесса как деструктивного со стороны России.

По мнению дипломата, ситуации в Стамбуле уже было достаточно, чтобы заявить о деструктивном поведении России – о том, что она распространяет документы не как инструмент договоренностей, а как ультиматум. Россия, в частности через состав неправомерной делегации, тоже срывает переговоры.

То есть все понятно: это не площадка для принятия решений, это не делегация для принятия решений, это не документы для принятия решений. Этих трех вещей достаточно, чтобы заявить о деструктивности и неконструктивности российской стороны – и оставить их при своих интересах,

– сказал Роман Бессмертный.

Он подчеркнул, что из меморандума четко видно: ни о какой встрече по перемирию речь принципиально не идет. Если бы Россия действительно стремилась к диалогу, подобные документы не распространялись бы.

Бессмертный добавил, что однако это еще один капкан, в который сам себя загнал Путин: он рассчитывал разорвать единство между Киевом, Брюсселем и Вашингтоном. На самом же деле этим только навредил себе. И уже сейчас очевидно, что реакция – совместная реакция Брюсселя, Киева и Вашингтона – сокрушит все усилия Кремля.