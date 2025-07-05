Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Что демонстрируют последние заявления Кремля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 4 июля заявил, что Путина "нет" и он "не стремится остановить" военные действия против Украины. Более того, он повторил о своем "разочаровании" от телефонного разговора с Путиным 3 июля.

Лидер США заявил 3 июля, что он "совсем" не достиг никакого прогресса с Путиным и что он "не доволен" Путиным.

Представитель главы Кремля Дмитрий Песков цинично заявил 4 июля, что Путин сказал Трампу, что "Россия готова достичь своих целей в войне против Украины путем дипломатических переговоров, но продолжать военные действия, поскольку дипломатического варианта, который бы удовлетворял цели России, еще не было предложено".

Российская оккупационная армия нанесла один из крупнейших ударов в ночь с 3 на 4 июля после телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Заявления Путина и Пескова свидетельствуют о том, что Россия не отказалась от своих первоначальных целей в войне против Украины,

– говорится в отчете.

Аналитики ISW продолжают оценивать, что условия России – "денацификация" и "демилитаризация" Украины, которых Россия требует с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года – "равносильны требованиям смены режима, установления пророссийского марионеточного правительства в Украине и существенным ограничением способности Украины защищаться от будущей российской агрессии".