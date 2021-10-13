О "чрезвычайной ситуации" в некоторых регионах и ценах на газ

Многих взволновало сообщение, что в трех областях администрации вводят чрезвычайную ситуацию по обеспечению природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период 2021 – 2022 годов. Далее читайте на украинском.

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко спростував цю інформацію і заявив, що жодних проблем з газом немає. Після цього в НАК "Нафтогаз України" заявили, що пропонують бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти із фіксованою ціною на газ – 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні).

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Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що "бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників. Але сьогодні значна частина постачальників або пропонує місячну ціну на газ на рівні 30 – 45 гривень за кубометр, або ж взагалі відмовляється від зобов'язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною. Нафтогаз виходить на ринок із пропозицією фіксованої ціни на наступні 15 місяців, на рівні, яка більш в два рази нижче поточної місячної ціни".

Як все це пояснити?

Насправді, дійсно проблема не в нестачі газу, а в ціні на газ. Іде жорстка тактична боротьба навколо ціни на газ для бюджетних установ.

Меморандум між НАК "Нафтогаз України", центральною та місцевою владою про врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому опалювальному сезоні було підписано. Але це загальна рамка. А про конкретну ціну ще треба домовитись.

І тут почалися тактичні ігри. З'ясувалося, що значна частина бюджетних установ та організацій комунальної сфери в деяких регіонах ще не уклали договорів на постачання газу в нових умовах. А для зниженої ціни потрібна спеціальна процедура. НАК "Нафтогаз України" теж не дуже поспішав, чекав коли до нього почнуть звертатись.

Це мені дуже нагадує сюжет з теорії ігор, який називається "дохле курча". Два автомобілісти женуть назустріч один одному. Програє той, хто перший злякається. Так і в нинішній ситуації з газом. Місцева влада тисне і на центральну владу і на НАК "Нафтогаз України", зокрема і заявами про "надзвичайний стан", щоб отримати газ за меншою ціною.

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Що буде далі?

А далі як завжди. В "надзвичайному" переговорному стані будуть домовлятися з НАК "Нафтогаз України", щоб встигнути до 15 жовтня укласти необхідні договори, а місцева влада буде узгоджувати з Урядом питання про забезпечення фінансування цих угод.

Саме про такі ризики я зазначав, коли був підписаний Меморандум між НАК "Нафтогаз України", центральною та місцевою владою. Одна річ сам Меморандум та його загальні умови, інша річ, як він буде виконуватись.

Думаю що зараз всім треба заспокоїтись, не панікувати і не займатись політичними маніпуляціями, а замість цього в активному і конструктивному режимі узгодити проблемні питання. В цьому процесі значну роль відіграє Міністерство розвитку громад та територій, яке, зокрема, співпрацює з місцевою владою щодо підготовки до опалювального сезону.

Міністр Олексій Чернишов був одним з розробників Меморандуму про врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води. Можливо, є сенс створити постійно діючу робочу групу з представників Кабміну, місцевої влади та НАК "Нафтогаз України" для контролю за реалізацією вищезгаданого Меморандуму і розв'язання поточних проблем, які виникають в процесі виконання цього Меморандуму.

Опалювальний сезон має розпочатись нормально, без збоїв. Врешті решт це є спільним інтересом місцевої і центральної влади.