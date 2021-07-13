О главном: Армейцы НАТО покинули Афганистан. Кремль угрожает участникам Крымской платформы
13 июля 2021 , 19:47Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 13 июля – почти все военнослужащие НАТО уже покинули Афганистан. Гарантировать безопасность в стране после их ухода планирует Турция. Кремль пытается саботировать Крымскую платформу. Российские дипломаты угрожают странам, которые согласились принять участие в этом международном саммите.
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Народные депутаты приняли ряд важных законов. В частности, законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, кроме того, депутаты успели ликвидировать "Укроборонпром".