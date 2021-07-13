Також у випуску:
Народні депутати ухвалили низку важливих законів. Зокрема, законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Крім того, депутати встигли ліквідувати "Укроборонпром".
У випуску "Про головне" за 13 липня – майже всі військовослужбовці НАТО вже покинули Афганістан. Гарантувати безпеку в країні після їхнього відходу планує Туреччина. Кремль намагається саботувати Кримську платформу. Російські дипломати погрожують країнам, які погодилися взяти участь в цьому міжнародному саміті.
Джерело:24 канал
Народні депутати ухвалили низку важливих законів. Зокрема, законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Крім того, депутати встигли ліквідувати "Укроборонпром".