О главном: Флешмоб о Бандере. "Скифское золото" вернут Украине

19:56

Фейк о "травле учительницы-ватницы" в украинских медиа превратился во флешмоб национального уровня. Теперь песню "Батько наш Бандера" поют все. Украине передадут "скифское золото", пока не стабилизируется ситуация в оккупированном Крыму.