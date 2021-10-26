О главном: Флешмоб о Бандере. "Скифское золото" вернут Украине

26 октября 2021 , 19:56
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Источник:

24 канал

Фейк о "травле учительницы-ватницы" в украинских медиа превратился во флешмоб национального уровня. Теперь песню "Батько наш Бандера" поют все. Украине передадут "скифское золото", пока не стабилизируется ситуация в оккупированном Крыму.

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В Украине за последние сутки умерло в результате коронавируса более 700 человек. Это больше чем могут вместить 13 плацкартных вагонов.

Автор: Єгор Скоріна