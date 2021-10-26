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В Україні за останню добу померло внаслідок коронавірусу понад 700 людей. Це більше ніж можуть вмістити 13 плацкартних вагонів.
Фейк про "цькування вчительки-ватниці" в українських медіа перетворився на флешмоб національного рівня. Тепер пісню "Батько наш Бандера" співають всі. Україні передадуть "скіфське золото", поки не стабілізується ситуація в окупованому Криму.
Джерело:24 канал
В Україні за останню добу померло внаслідок коронавірусу понад 700 людей. Це більше ніж можуть вмістити 13 плацкартних вагонів.