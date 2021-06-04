О главном: Интервью Протасевича для провластного телеканала. Результаты заседания СНБО

17:13

В выпуске "О главном" за 4 июня – провластный белорусский телеканал обнародовал интервью с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Совет нацбезопасности и обороны на очередном заседании обсудил сотрудничество с НАТО, воров в законе, государственные дачи и будущий закон об олигархах.