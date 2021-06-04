О главном: Интервью Протасевича для провластного телеканала. Результаты заседания СНБО

4 июня 2021 , 17:13
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 4 июня – провластный белорусский телеканал обнародовал интервью с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Совет нацбезопасности и обороны на очередном заседании обсудил сотрудничество с НАТО, воров в законе, государственные дачи и будущий закон об олигархах.

Также в выпуске:

Последствия российской агрессии против Украины на Донбассе – это 240 убитых, 500 раненых и 56 без вести пропавших невинных детей. Сегодня, 4 июня, Украина чтит память детей, чью жизнь забрала война.

Автор: Олексій Печій