О главном: Интервью Протасевича для провластного телеканала. Результаты заседания СНБО

В выпуске "О главном" за 4 июня – провластный белорусский телеканал обнародовал интервью с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Совет нацбезопасности и обороны на очередном заседании обсудил сотрудничество с НАТО, воров в законе, государственные дачи и будущий закон об олигархах.
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Последствия российской агрессии против Украины на Донбассе – это 240 убитых, 500 раненых и 56 без вести пропавших невинных детей. Сегодня, 4 июня, Украина чтит память детей, чью жизнь забрала война.