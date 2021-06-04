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Наслідки російської агресії проти України на Донбасі – це 240 вбитих, 500 поранених та 56 безвісти зниклих невинних дітей. Сьогодні, 4 червня, Україна вшановує пам'ять дітей, чиє життя забрала війна.