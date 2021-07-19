О главном: Количество вакцинированных в Украине. Киев страдает от непогоды
19 июля 2021 , 20:20Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 19 июля – вакцинация в Украине не имеет успеха. Две дозы прививки получили 1,5 миллионов человек, а одну – 2,5 миллиона. Из-за сильного ливня в Киеве закрыли несколько станций метро и изменили движение наземного общественного транспорта.
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