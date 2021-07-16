О главном: Монастырский стал главой МВД. Судебную реформу заблокировали
16 июля 2021 , 20:18Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 16 июля – "слуга народа" Денис Монастырский стал министром внутренних дел. Его уже представили коллективу МВД. Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины" зарегистрировали проекты постановлений, которые блокируют подписание закона о реформе высшего совета правосудия.
Также в выпуске:
Новые нормы использования украинского языка начали действовать 16 июля. Благодаря этому на государственном языке начнут больше общаться в публичной сфере. Это касается культуры, развлечений, книгоиздания и других сфер.