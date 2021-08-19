О главном: новый политический сезон в правительстве. СБУ вызвала на допрос Литвина

19 августа 2021 , 20:25
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Источник:

24 канал

Осенью 2021 года в Украине стартует новый политический сезон, но уже обсуждают вероятные кадровые перемены. Владимира Литвина вызвали в СБУ, чтобы допросить по делу Харьковских соглашений, после подписания которых Украина потеряла Крым.

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Автор: Єгор Скоріна