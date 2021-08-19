О главном: новый политический сезон в правительстве. СБУ вызвала на допрос Литвина

20:25

Осенью 2021 года в Украине стартует новый политический сезон, но уже обсуждают вероятные кадровые перемены. Владимира Литвина вызвали в СБУ, чтобы допросить по делу Харьковских соглашений, после подписания которых Украина потеряла Крым.