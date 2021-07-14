О главном: Очистка Высшего совета правосудия. Конец эпохи Авакова
14 июля 2021 , 19:56Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 14 июля – Верховная Рада проголосовала за закон, который предусматривает перезагрузку и очистку Высшего совета правосудия. Арсен Аваков не пришел на заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности, где рассматривали его отставку.
Также в выпуске:
Первая половина июля в Украине выдалась особенно жаркой в большинстве регионов. По прогнозам синоптиков, высокая температура снизится уже после 20 июля.