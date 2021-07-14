О главном: Очистка Высшего совета правосудия. Конец эпохи Авакова

14 июля 2021 , 19:56
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 14 июля – Верховная Рада проголосовала за закон, который предусматривает перезагрузку и очистку Высшего совета правосудия. Арсен Аваков не пришел на заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности, где рассматривали его отставку.

Также в выпуске:

Первая половина июля в Украине выдалась особенно жаркой в большинстве регионов. По прогнозам синоптиков, высокая температура снизится уже после 20 июля.

 

Автор: Кучер Адріана