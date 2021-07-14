У випуску "Про головне" за 14 липня – Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачає перезавантаження й очищення Вищої ради правосуддя. Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, де розглядали його відставку.