О главном: Празднование Татарова. Свободная торговля между США и Украиной

8 сентября 2021 , 19:53
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Источник:

24 канал

Заместитель председателя Офиса Президента Олег Татаров отпраздновал день рождения, на котором присутствовали правоохранители, связанные с расследованием его дела. Украина предложила США создать зону свободной торговли.

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Верховная Рада приняла законопроект о легализации криптовалюты в Украине. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов. Инициатива будет регулировать создание, выпуск и обращение виртуальных активов.

Автор: Кучер Адріана