О главном: Скандал с нардепом Юрченко. Штраф "Новой почте" на 326 миллионов гривен
9 июля 2021 , 20:56Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 9 июля – народный депутат Александр Юрченко, которого исключили из фракции "Слуга народа" из-за подозрения во взяточничестве, попал в ДТП. Избранник управлял незадекларированным авто и, вероятно, находился под наркотиками. Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 326 миллионов гривен за разбитый аквариум стоимостью 500 гривен.
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Миллион украинцев полностью иммунизировались от COVID-19 двумя дозами вакцины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко поставил цель – за лето прививать в 5 раз больше людей. Однако коронавирус еще рядом, и очередное доказательство тому – отсутствие зрителей на Олимпийских играх в Токио.
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