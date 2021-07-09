О главном: Скандал с нардепом Юрченко. Штраф "Новой почте" на 326 миллионов гривен

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В выпуске "О главном" за 9 июля – народный депутат Александр Юрченко, которого исключили из фракции "Слуга народа" из-за подозрения во взяточничестве, попал в ДТП. Избранник управлял незадекларированным авто и, вероятно, находился под наркотиками. Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 326 миллионов гривен за разбитый аквариум стоимостью 500 гривен.