О главном: США не вернутся в Афганистан. Ночной арест Власенко

17 августа 2021 , 20:43
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Источник:

24 канал

Джо Байден заявил, что не будет возвращать войска в Афганистан, ведь будет придерживаться соглашений Дональда Трампа. Руководителя продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко отправили под ночной арест.

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Автор: Катерина Соляр