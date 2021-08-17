О главном: США не вернутся в Афганистан. Ночной арест Власенко
17 августа 2021 , 20:43Читати новину українською
Источник:24 канал
Джо Байден заявил, что не будет возвращать войска в Афганистан, ведь будет придерживаться соглашений Дональда Трампа. Руководителя продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко отправили под ночной арест.
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