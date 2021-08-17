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На київській Алеї Небесної сотні з'явились дивні радянські декорації для святкування Дня Незалежності. За рік Україна опустилася на одну сходинку в рейтингу свободи ЗМІ через олігархизацію і тиск на журналістів.
Джо Байден заявив, що не повертатиме війська в Афганістан, адже буде дотримуватись угод Дональда Трампа. Керівника продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка відправили під нічний арешт.
Джерело:24 канал
На київській Алеї Небесної сотні з'явились дивні радянські декорації для святкування Дня Незалежності. За рік Україна опустилася на одну сходинку в рейтингу свободи ЗМІ через олігархизацію і тиск на журналістів.