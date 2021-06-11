О главном: Уменьшение количества госслужащих. Паспорта вакцинации в Европе

20:07

В выпуске "О главном" за 11 июня – Кабмин планирует сократить количество госслужащих на 10%. Кроме того, должна измениться система оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. В Европе одобрили паспорта вакцинации. Страны договорились о смягчении ограничений на поездки тем, кто полностью вакцинировался.