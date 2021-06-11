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Бійців батальйону "Крим" та "Шейха Мансура", які відстоювали Широкине, встановлювали український прапор на Савур-Могилі та відвойовували Маріуполь, можуть здати Росії та їхнім спецслужбам.
У випуску "Про головне" за 11 червня – Кабмін планує скоротити кількість держслужбовців на 10%. Крім того, має змінитись система оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. У Європі схвалили паспорти вакцинації. Країни домовились про пом'якшення обмежень на поїздки тим, хто повністю вакцинувався.
Джерело:24 канал
Бійців батальйону "Крим" та "Шейха Мансура", які відстоювали Широкине, встановлювали український прапор на Савур-Могилі та відвойовували Маріуполь, можуть здати Росії та їхнім спецслужбам.