У випуску "Про головне" за 11 червня – Кабмін планує скоротити кількість держслужбовців на 10%. Крім того, має змінитись система оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. У Європі схвалили паспорти вакцинації. Країни домовились про пом'якшення обмежень на поїздки тим, хто повністю вакцинувався.