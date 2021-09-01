О главном: Визит Зеленского в США. Отказ КСУ рассматривать назначение Шкарлета
1 сентября 2021 , 20:09Читати новину українською
Источник:24 канал
1 сентября начнется долгожданная встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Основная тема для разговора – варианты поддержки Украины для защиты ее национальной безопасности. Конституционный Суд отказался рассматривать конституционность назначения Сергея Шкарлета. В научных трудах министра международные эксперты обнаружили плагиат.
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В Украине начнут ловить первых преступников, которые подделывают COVID-сертификаты. Украинские пограничники уже получили устройства для автоматизированной проверки.
Полный выпуск "О главном" за 1 сентября: смотрите видео