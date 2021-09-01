О главном: Визит Зеленского в США. Отказ КСУ рассматривать назначение Шкарлета

20:09

1 сентября начнется долгожданная встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Основная тема для разговора – варианты поддержки Украины для защиты ее национальной безопасности. Конституционный Суд отказался рассматривать конституционность назначения Сергея Шкарлета. В научных трудах министра международные эксперты обнаружили плагиат.