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В Україні почнуть ловити перших злочинців, які підробляють COVID-сертифікати. Українські прикордонники вже отримали пристрої для автоматизованої перевірки.
Повний випуск "Про головне" за 1 вересня: дивіться відео
1 вересня розпочнеться довгоочікувана зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Основна тема для розмови– варіанти підтримки України для захисту її національної безпеки. Конституційний Суд відмовився розглядати конституційність призначення Сергія Шкарлета. В наукових працях міністра міжнародні експерти виявили плагіат.
Джерело:24 канал
В Україні почнуть ловити перших злочинців, які підробляють COVID-сертифікати. Українські прикордонники вже отримали пристрої для автоматизованої перевірки.
Повний випуск "Про головне" за 1 вересня: дивіться відео