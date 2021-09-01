1 вересня розпочнеться довгоочікувана зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Основна тема для розмови– варіанти підтримки України для захисту її національної безпеки. Конституційний Суд відмовився розглядати конституційність призначення Сергія Шкарлета. В наукових працях міністра міжнародні експерти виявили плагіат.