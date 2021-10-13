О главном: Военная миссия ЕС в Украине. Усиление проверки COVID-сертификатов
13 октября 2021 , 20:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Европейский Союз в Украине может создать военную миссию, чтобы тренеры из ЕС способствовали реформе Вооруженных сил. В нашей стране усиливают меры по проверке сертификатов по вакцинации против коронавируса.
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