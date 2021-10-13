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Колишню так звану "прокурорку" тимчасово окупованого Крима, зрадницю України Наталію Поклонську відправиляють у заслання подалі від Росії.
Європейський Союз в Україні може створити військову місію, аби тренери з ЄС сприяли реформі Збройних сил. В нашій державі посилюють заходи з перевірки сертифікатів з вакцинації проти коронавірусу.
Джерело:24 канал
Колишню так звану "прокурорку" тимчасово окупованого Крима, зрадницю України Наталію Поклонську відправиляють у заслання подалі від Росії.