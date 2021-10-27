О главном: ВСУ применили Bayraktar. В Харькове произошло жуткое ДТП

27 октября 2021 , 19:46
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Вооруженные силы Украины впервые были вынуждены применить ударные беспилотники Bayraktar в ответ на российскую агрессию. Очередное жуткое ДТП произошло в Харькове, виновником которого является 16-летний парень.

Также в выпуске:

Правоохранители нашли мошенника, разработавшего фальшивое приложение по типу приложения "Дія". Приложение включало поддельный "зеленый" сертификат прививки, означавший якобы прохождение полного курса вакцинации.

Красную зону в Украине расширяют вдвое. Она охватит 15 областей. В список территорий с жестким карантином войдут следующие области Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Автор: Єгор Скоріна