О главном: ВСУ применили Bayraktar. В Харькове произошло жуткое ДТП
27 октября 2021 , 19:46Читати новину українською
Источник:24 канал
Вооруженные силы Украины впервые были вынуждены применить ударные беспилотники Bayraktar в ответ на российскую агрессию. Очередное жуткое ДТП произошло в Харькове, виновником которого является 16-летний парень.
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