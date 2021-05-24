О главном: Задержание Романа Протасевича. Исключение из "Слуги народа" Евгения Шевченко

24 мая 2021 , 16:44
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Источник:

24 канал

В Минске 23 мая посадили самолет Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс направлялся экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки журналиста задержали, его обвиняют в терроризме. "Слугу народа" Евгения Шевченко, который ездил на встречу с Александром Лукашенко, исключили из фракции.

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Верховный Суд аннулировал протокол ЦИК о признании победителем на 87 округе кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Соответствующий иск подал его оппонент – Александр Шевченко.

Автор: Єгор Скоріна