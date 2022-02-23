Чужие "долги" видно лучше чем собственные

И поставляла она газ по двусторонним контрактам, в которые были записаны определенные суммы. Плюс Украина действительно в 90-е годы рассчитывалась с Россией за газ не деньгами, а базой Черноморского флота в Севастополе, различными внешнеполитическими обменами.

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Это была единая экономика на 1991 год, потом у всех был тотальный кризис (в Украине – в том числе), денег не было. Но мы рассчитывались за весь этот газ, за всю их типа "помощь", которой на самом деле не было.

База Черноморского флота – что это было? Вы что, думаете, мы там адекватные деньги за нее брали? За транзит газа они действительно платили копейки, это уже потом мы выбили из них адекватную цену. А этот транзит газа необходим (России – 24 канал), чтобы зарабатывать деньги, поставляя газ в Европу.



Путин до сих пор убежден, что Украина не рассчиталась за газовые поставки перед РФ / Фото 24 канала

Украденные земли

Я уже молчу об их диверсиях против нас. О том, что впервые Крым они пытались забрать в середине 90-х, просто Кучма тогда не дал это сделать.

Это все разговоры. Они слепили дебит – как видят, сколько дали Украине. Но забыли посчитать, сколько Украина дала им в обмен.

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Хотя бы пусть посчитают базу Черноморского флота, я уже умолчу об оккупированном Крыме, о войне на Донбассе. А сколько это стоит? Там в одном только Крыму, только государственных компаний осталось миллиардов на 200.

Поэтому это все разговоры. Если еще раз честно подвести счет между Украиной и Россией, он глубоко негативный в сторону Украины. Потому что они нас обокрали, забрали наши территории, убили наших людей. С них ползла коррупция сюда.

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