Чужі "борги" видно краще за власні

І постачала вона газ за двосторонніми контрактами, в які були записані певні суми. Плюс Україна насправді в 90-ті роки розраховувалася з Росією за газ не грошима, а базою Чорноморського флоту в Севастополі, різними зовнішньополітичними обмінами.

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Це ж була єдина економіка на 1991 рік, потім у всіх була тотальна криза (в Україні – в тому числі), грошей не було. Але ми розраховувалися за весь цей газ, за всю їхню типу "допомогу", якої насправді не було.

База Чорноморського флоту – що це було? Ви що, думаєте, ми там адекватні гроші за неї брали? За транзит газу вони насправді платили копійки, це вже потім ми вибили з них адекватну ціну. А цей транзит газу необхідний (Росії – 24 канал), аби заробляти гроші, постачаючи газ в Європу.



Путін досі переконаний, що Україна не розрахувалася за газові поставки перед РФ / Фото 24 каналу

Вкрадені землі

Я вже мовчу про їхні диверсії проти нас. Про те, що перший раз Крим вони намагалися забрати в середині 90-х, просто Кучма тоді не дав це зробити.

Це все балачки. Вони зліпили дебіт – як вони бачать, скільки дали Україні. Але забули порахувати, скільки Україна дала їм в обмін.

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Хоча б хай порахують базу Чорноморського флоту, я вже промовчу про окупований Крим, про війну на Донбасі. А скільки це все коштує? Там в одному лише Криму, тільки державних компаній лишилося мільярдів на 200.

Тому це все балачки. Якщо ще раз чесно підбити рахунок між Україною та Росією, він глибоко негативний в бік України. Тому що вони нас обікрали, забрали наші території, повбивали наших людей. З них повзла корупція сюди.

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