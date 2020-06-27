В Украине ослабляют карантин с довольно четкими правилами. Это касается и перевозок. Однако не все перевозчики их придерживаются.

Министерство здравоохранения разрешило междугородние перевозки при условии, что в автобусах пассажиры будут занимать только сидячие места. Зато Укрзализныця заявляла, что продает билеты только на 50% мест в вагонах. Но на самом деле все оказалось несколько иначе, пишет 24 канал.

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В телеграмм-канале "ХС | Харьков" опубликовали фотографию из автобуса, который направлялся в Краматорск. Он был заполнен людьми. При этом некоторые пассажиры купили билеты на автобус заранее, но свободных мест не оказалось. Поэтому водитель предложил им сдать билеты или ехать стоя.

Что касается железной дороги, то переполненные вагоны зафиксировали в поезде Харьков – Новоалексеевка. Там вместо двух пассажиров в купе, как предусмотрено, было по трое-четверо. Да и не все пассажиры были в защитных масках.