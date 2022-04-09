О количестве жертв мирного населения Киевщины можно будет говорить через несколько недель, – МВД

Российские оккупанты устроили на Киевщине настоящий геноцид. Чтобы найти все тела замученных захватчиками мирных жителей, требуется длительное время.

Об этом во время брифинга рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, о количестве жертв оккупантов можно будет говорить через несколько недель.

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На поиски всех жертв нужно время

Монастырский рассказал, что сейчас на Киевщине работают криминалисты и следователи, которые фиксируют преступления российских захватчиков.

"Очень многие здания заминированы. Случаи ужасные. Оккупанты специально поставили растяжку на двери там, где располагались подразделения спасателей ГСЧС Украины. Саперы находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться жертвы", – заявил глава МВД.

Кроме этого, по словам Монастырского, оккупанты часто используют тактику подрыва.

То есть там, где содержатся замученные ими люди, они взрывали эти здания. И сейчас нам нужно достаточно длительное время, чтобы найти тела,

– заметил министр.

Он добавил, что с 8 апреля в Бородянке начали работать добровольцы-спасатели. Они согласились помочь разбирать завалы. Монастырский надеется, что это намного ускорит работу и уже через несколько недель станет известно точное количество жертв в Киевской области.

Смотрите брифинг Дениса Монастырского:

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