Про це під час брифінгу розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, про кількість жертв окупантів можна буде говорити за кілька тижнів.

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На пошуки усіх жертв потрібен час

Монастирський розповів, що наразі на Київщині працюють криміналісти та слідчі, які фіксують злочини російських загарбників.

"Дуже багато будівель заміновані. Випадки жахливі. Окупанти спеціально поставили розтяжку на двері там, де розташовувалися підрозділи рятувальників ДСНС України. Сапери також знаходять міни, розміщені під касками, у коробках з боєприпасами, на входах до погребів, де можуть перебувати жертви", – заявив очільник МВС.

Окрім цього, за словами Монастирського, окупанти часто використовують тактику підриву.

Тобто там, де містяться закатовані ними люди, вони підривали ці будівлі. І зараз нам потрібен досить тривалий час, щоб знайти тіла,

– зауважив міністр.

Він додав, що з 8 квітня у Бородянці розпочали працювати добровольці-рятувальники. Вони погодилися допомогти розбирати завали. Монастирський сподівається, що це набагато пришвидшить роботу і вже за кілька тижнів стане відомою точна кількість жертв у Київській області.

Дивіться брифінг Дениса Монастирського:

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