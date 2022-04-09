Об этом во время брифинга рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, о количестве жертв оккупантов можно будет говорить через несколько недель.

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На поиски всех жертв нужно время

Монастырский рассказал, что сейчас на Киевщине работают криминалисты и следователи, которые фиксируют преступления российских захватчиков.

"Очень многие здания заминированы. Случаи ужасные. Оккупанты специально поставили растяжку на двери там, где располагались подразделения спасателей ГСЧС Украины. Саперы находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться жертвы", – заявил глава МВД.

Кроме этого, по словам Монастырского, оккупанты часто используют тактику подрыва.

То есть там, где содержатся замученные ими люди, они взрывали эти здания. И сейчас нам нужно достаточно длительное время, чтобы найти тела,

– заметил министр.

Он добавил, что с 8 апреля в Бородянке начали работать добровольцы-спасатели. Они согласились помочь разбирать завалы. Монастырский надеется, что это намного ускорит работу и уже через несколько недель станет известно точное количество жертв в Киевской области.

Смотрите брифинг Дениса Монастырского:

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