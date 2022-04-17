О Мариуполе и санкциях против России: Зеленский поговорил с премьером Швеции

Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. В частности, речь шла о Мариуполе и санкциях против России.

Соответствующую информацию он написал в твиттере 16 апреля. Известно, что говорили об оборонной поддержке Украины.

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Зеленский поговорил с премьером Швеции

Побеседовал с премьер-министром Швеции и рассказал о критической ситуации в Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций,

– говорится в сообщении.

Владимир Зеленский поблагодарил ее за поддержку присоединения Украины к ЕС.

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