О Мариуполе и санкциях против России: Зеленский поговорил с премьером Швеции
17 апреля 2022 , 01:27Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. В частности, речь шла о Мариуполе и санкциях против России.
Соответствующую информацию он написал в твиттере 16 апреля. Известно, что говорили об оборонной поддержке Украины.
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Зеленский поговорил с премьером Швеции
Побеседовал с премьер-министром Швеции и рассказал о критической ситуации в Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций,
– говорится в сообщении.
Владимир Зеленский поблагодарил ее за поддержку присоединения Украины к ЕС.
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